„Willkommensgrüße“ für das Friedenstäubchen: Baerbock in Ahrensburg

Annalena Baerbock hat gestern eine Rede bei einer Landtagswahlkampfverantstaltung der Grünen in Ahrensburg gehalten. Annalenas Auftritt entfacht Begeisterungstürme und ihre Beliebtheit ist unüberhörbar, vermutlich brauchte sie danach einige Kopfschmerztabletten.

Immerhin lauschten rund 1.000 Zuhörer den Worten Annalenas, die ihr Eintreten für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verteidigt. „Wir wollen den Menschen in der Ukraine helfen, damit sie sich gegen Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg wehren können“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonnabend vor rund 1000 Zuhörern. „Doch was würde es bedeuten, wenn wir nichts tun? Würde dann eine Bombe weniger fallen? Nein“, sagte sie.

Das Friedenstäubchen erklärt den zuhörenden Schlafschafen allerdings nicht, dass die Lieferung schwerer Waffen sich auch gegen die Atommacht Russland richtet und sich der Krieg im ungünstigsten Fall auf andere Länder ausweiten könnte.

In den Telegram-Kanälen geht gerade ein Video eines russischen Fernsehsenders viral, dort wird gezeigt, welche Flugzeit die Sarmat-Rakete (Atom-Rakete) bis zu den Hauptstädten der Hauptlieferanten von Waffen an die Ukraine hat, von Kaliningrad bis Berlin sind es 106 Sekunden, nach Paris 200 Sekunden und nach London 202 Sekunden. Ob die deutsche Übersetzung für die Flugzeit stimmt, wissen wir nicht, kann aber möglich sein.

5 13 Bewertungen Artikel Bewertung