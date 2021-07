Willkommen im Club: Boris Reitschuster auf Twitter gesperrt

Wahrscheinlich sollte man jetzt alles, was man veröffentlicht, vorher von den „Faktencheckern“ darauf prüfen lassen, dass es mit den regierungsamtlichen „Wahrheiten“ konform geht – sonst droht einem Post wie diese, die ich gerade von Twitter bekam.

Drei Monate vor den Bundestagswahlen wird offenbar tabula rasa gemacht. Erst Youtube, dann LinkedIn, jetzt Twitter, und bei Telegram will die Regierung jetzt gleich gegen das ganze Netzwerk vorgehen, weil es nicht artig kuscht….

Gilt Meinungsfreiheit in Deutschland 2021 nur noch für die richtigen Meinungen?

Was kommt als nächstes?

PS: Passend dazu vermeldet Max Otte: „Uwe Steimle schreibt mir gerade, dass in einem Polizeiruf-Film von 2001 sein Name aus dem Abspann entfernt wurde. Wie in totalitären Systemen wird jede Erinnerung an unliebsame Personen getilgt. Irre.“

Politikstube: Unser Twitter-Account wurde schon vor langer Zeit gesperrt, juckt uns aber nicht. Soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook, die Meinungen von Bürgern zensieren sollten gemieden werden, werden sie aber leider nicht!

