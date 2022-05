Carsten: Herr Bundeskanzler, was wird denn hier gespielt? Roderich Kiesewetter (CDU) unterstellt Olaf Scholz, dass er nicht mehr gewinnen will. Keinen Regime Change, kein Machtwechsel in Moskau? Kiesewetter ist Sprecher für Krisenprävention (Vermeidung & Entschärfung von Konflikten).

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung