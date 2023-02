Wiener Uni-Professor droht: „Alle Klimakrisen-Verleugner einsperren!“

Mit seiner offenen Drohung möchte Universitätsprofessor Reinhard Steurer auf Postings antworten, die ihn offenbar nerven. Der Wiener “Scientist for Future”, der offen die oft problematisch kommunizierende Aktionsgruppe “Fridays for Future” unterstützt, beschäftigt sich laut eigenen Angaben schon seit vielen Jahren mit der politischen Dimension der Klimakrise sowie dem Schein-Klimaschutz in allen Bereichen der Gesellschaft.

Jetzt kündigte der Professor der Universität für Bodenkultur ziemlich gereizt an: “Ab sofort antworte ich Klimakrisen-Verleugnern und -Schwurblern einfach so, wie sie es hören wollen (wenn ich antworte, was sehr selten ist weil schad um die Zeit). Ob es sie auch so amüsiert wie mich?”

