Wien: Terror der Klima-Chaoten kostet Menschenleben – Notarzt steckte im Stau

Es ist eine Tragödie: Mit ihrer Klebe-Aktion beim Verteilerkreis in Wien-Favoriten und am Knoten Praterstern sorgten die selbsternannten Klimaretter der “Letzten Generation” erneut für lange Staus – unter anderem wurde ein Rettungswagen blockiert, der sich auf dem Weg zu einer Reanimation befand. Anstatt das Fahrzeug jedoch passieren zu lassen, versperrten die Klima-Chaoten vehement den Weg. Erst nach dem Einschreiten der Wiener Polizei wurde er frei gemacht. Der Patient, ein älterer Herr, hat den Einsatz nicht überlebt, teilte nun die Rettungssprecherin Corina Had mit. Mehr auf Exxpress.at

