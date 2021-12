Wiederholen sich die Ereignisse von 1989? Interview mit Christina Baum

Nach der Ankündigung der neuen rot-grün-gelben Bundesregierung eine allgemeine Impfpflicht einführen zu wollen, regt sich jetzt auch in Deutschland wieder massiver Widerstand gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. In über fünfzig Städten gibt es mittlerweile wöchentliche Kundgebungen. Viele fühlen sich jetzt an das Jahr 1989 erinnert, in dem das DDR-Regime durch eine friedliche Revolution, deren Beginn Massendemonstrationen waren, gestürzt wurde.

Bernhard Riegler hat mit Dr. Christina Baum über die aktuelle Lage gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der „Alternative für Deutschland“ und vertritt die AfD auch im Gesundheitsausschuss.