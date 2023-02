Wieder über 800.000 Flüchtlinge in diesem Jahr: Landräte fordern Abschiebezentren

800.000 Flüchtlinge sollen noch in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Das sagte Andreas Burdag, Teamleiter für Soziales und Wohnen im Landkreis Potsdam-Mittelmark, der B.Z Berlin.: „Die Zahl hat uns erschüttert. 27.000 sollen nach Brandenburg, 2205 in unseren Kreis.“ Das wären dann mehr als halb so viele wie schon letztes Jahr – vor allem durch den Ukraine-Krieg – nach Deutschland kamen. Wer die Zahl herausposaunt hat, bleibt dabei unklar. Es müsste sich aber aller Logik nach um eine Quelle aus dem Umkreis des Bundesinnenministeriums handeln.

Wie die Neuen angesichts dieser Dauerbelastung untergebracht werden sollen, weiß niemand. Derzeit habe der Kreis Potsdam-Mittelmark knapp 2.500 untergebracht. Der „Markt für Großunterkünfte“ sei leergefegt, Kindertagesstätten und Schulen ohnehin an ihren Kapazitätsgrenzen, erzählt Burdag, der SPD-Mitglied ist.

In Brandenburg leben nach Humpert 4.549 abgelehnte Asylbewerber. Doch im letzten Jahr wurden nur 172 abgeschoben, weitere 308 gingen freiwillig. Das bedeutet eine Rückführungsquote von rund zehn Prozent.

Die Brandenburger Landräte fordern nun, dass Asylbewerber ohne Chance auf Anerkennung gar nicht erst auf die Kreise und Kommunen verteilt werden.

