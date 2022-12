Wieder Randale nach Marokko-Sieg: Ausschreitungen in Paris, Messerattacke in Mailand

Wieder Randale in europäischen Metropolen nach Marokko-Sieg in der WM! Auch in europäischen Metropolen waren Tausende auf den Straßen – nicht immer friedlich. In Paris kam es aber zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei. Und in Mailand geschah ein furchtbares Verbrechen!

In der norditalienischen Metropole feierten rund 5000 Fans, die meisten von ihnen Marokkaner. Auf dem Corso Buenos Aires, im Stadtzentrum, sei nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten plötzlich ein Streit entbrannt. Ein 30-Jähriger habe versucht zu schlichten, sei dann mit einer Stichwaffe oder einem scharfen Gegenstand angegriffen worden. Er kam in ein Krankenhaus, soll mit inneren Blutungen in Lebensgefahr schweben.

Nachfolgend weitere Videos von den Ausschreitungen in Paris:

