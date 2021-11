Wieder ein Sportler! Herzstillstand auf dem Eis: Bratislava-Stürmer Boris Sadecky (24) verstorben

Wie die Bratislava-Capitals bekannt gaben, ist Boris Sadecky nach seinem Herzstillstand vergangenen Freitag im Spiel gegen Dornbirn am Mittwoch verstorben. Vergangenen Freitag kollabierte Bratislava-Stürmer Boris Sadecky beim Match in Dornbirn mitten auf dem Eis. Nach tagelanger Intensivbehandlung musste der Verein nun bekanntgeben, dass Sadecky nach dem erlittenen Herzstillstand verstorben ist. Sadecky war erst 24 Jahre alt.

Einer, der den Kollaps direkt miterlebte, war Dornbirn-Keeper David Madlener. „Bei einem Powerplay der Capitals ging er am Bullykreis plötzlich in die Knie, das war acht Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Ich dachte zuerst, er hätte einen Schläger ins Gesicht bekommen, dass es so tragisch war, erfuhren wir erst in der Kabine nach dem ersten Drittel.

Quelle: Kleine Zeitung.at

