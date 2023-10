Carsten: Wie derzeit vor den Wahlen in Hessen und Bayern Stimmung gemacht wird, kann man schön an den folgenden Aussagen, eines Wetterfrosches und eines nicht vom Volk gewählten Ministerpräsidenten, einordnen. Am Sonntag hat Hessen & Bayern die Möglichkeit zu zeigen, das sie NICHTS vergessen haben.

