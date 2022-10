Wie leicht lässt sich die Landwirtschaft sabotieren?

Nach den jüngsten Sabotageakten auf die Nord-Stream-Pipelines und die Deutsche Bahn stellt sich die Frage, wie sicher unsere Infrastruktur heutzutage noch ist. Dabei ist ein Sektor für die Bevölkerung von entscheidender Bedeutung – die Landwirtschaft.

Eine reibungsfrei funktionierende Landwirtschaft ist die Grundlage für unsere Nahrungsmittelversorgung. Wenn hier alles normal abläuft, garantiert dies, dass unsere Supermärkte und Wochenmärkte uns das gewohnt vielfältige Angebot zur Verfügung stellen.

Jedoch sind landwirtschaftliche Betriebe in den vergangenen Jahren immer digitaler geworden – und somit für Hacker leichter anzugreifen. Diese Cyberangriffe können in unserer hoch technologisierten Welt ebenfalls erhebliche Schäden in mehreren Bereichen und Branchen anrichten.

