Carsten: Freibäder sollen abgeschaltet werden. Wir sollen auf warmes Wasser verzichten. Wärmehallen für in Not geratene Bürger. Alles für die Ukraine? Nein, für die irrsinnigste Ernergiewende aller Zeiten! Das will Deutschland, so will dieses Land leben (vegitieren)?

5 1 Bewertung Artikel Bewertung