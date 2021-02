Wie im Urlaub – Gran Canaria: Illegale Migranten genießen den Hotel-Pool

Irreguläre Einwanderer maghrebinischer Herkunft, die in den Tamaco-Apartments in Puerto Rico (Mogán) untergebracht sind, haben an diesem Samstag einen sonnigen Tag am Pool genossen, ohne die aktuellen Gesundheitsmaßnahmen zur Eindämmung von COVID-19, in voller Pandemie und Stufe 3, zu beachten.

Die Guardia Civil hat im Laufe des Nachmittags in den Komplex eingegriffen und vier Beschwerdeprotokolle wegen Ungehorsams und der Erlaubnis, die Anlage ohne Kontrolle zu einem Freizeitgelände zu machen, erstellt.

Die Ereignisse hatten eine gegenteilige Reaktion in der Bevölkerung, der Minister Escrivá fragt, „ob dies sein Plan für irreguläre Einwanderer in Luxushotels auf den Kanarischen Inseln ist, die das Schwimmbad mitten in der Pandemie unter dem Dach des Roten Kreuzes nutzen, während die Spanier die Beschränkung treffen“.

Andere beklagen, dass „es Kinder in Spanien gibt, die noch nie in einem Hotel oder einer Wohnung und noch weniger in einem Swimmingpool waren, weil sie in Armut leben; einige ihrerseits beklagen diese Situation, wenn fast 300.000 Kanaren arbeitslos sind. Quelle: maspalomasahora.com

