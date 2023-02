Wie im Horrorfilm: Mitarbeiterin von Kinder-Trans-Klinik packt aus

Zu den gruseligsten Auswüchsen der Gender-Ideologie gehört der grassierende Transwahn, der bereits Kindern einredet, sie könnten ihr Geschlecht frei wählen, wann immer ihnen danach danach ist, und es sei kein Problem, dem „Wunschgeschlecht” medikamentös oder operativ nachzuhelfen. Welche medizinethischen Abgründe sich dabei inzwischen auftun, zeigt der Bericht einer US-Whistleblowerin über die erschütternen Zustände an einer „Trans-Klinik“, die solche Eingriffe vornimmt.

Mit Jamie Reed hat sich nun eine Insiderin zu Wort gemeldet, die von 2018 bis 2022 für die Patientenaufnahme am Washington University Transgender Center am St. Louis Children’s Hospital zuständig war. In einem markerschütternden Bericht gab Reed nun Einblick in das, was sie dort erlebte – und dabei offenbaren sich wahre Abgründe, die an einen Horrorfilm erinnern. Ihren Job in der Klinik habe sie einst mit dem Wunsch angetreten, transsexuelle Kinder zu „retten“. Vier Jahre später sei sie jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass den Kindern und Familien schwerster Schaden zugefügt werde.

