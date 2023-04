Wie Grünen-Politiker ihre Biografien schönfärben

Direkt aus der Schule in die Partei – angesichts eines überschaubaren Schatzes an Erfahrungen ist eigentlich nicht viel aufzulisten in den Lebensläufen so mancher Abgeordneter im Bundestag. Angegeben wird also alles, was da ist: Schüler- und Studentenjobs, Auslandaufenthalte, Mitspiele in Kindertheaterstücken, angefangene, „ruhende“ und abgebrochene Studiengänge. Oder auch Mitgliedschaften in örtlichen Sport- und Feuerwehrvereinen. TE hat sich stichprobenartig einige Lebensläufe grüner Politiker auf Wikipedia angeschaut – oft werden diese von ihren eigenen Mitarbeitern geschrieben.

Staatsministerin Claudia Roth sei die Managerin der Band ihres damaligen Partners, eines Keyboarders gewesen. Das Herumreisen mit ihrem Partner – ach ne, sorry, das Arbeiten als Managerin – scheint sehr bedeutsam für ihren Lebensweg zu sein: Drei Zeilen nimmt dieser Abschnitt auf ihrem Wikipedia-Lebenslauf ein.

