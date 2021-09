Wie geistig beschränkt muss man sein? Antifa mobilisiert gegen AfD: „Sachsen muss sterben“

Laut Angaben der Leipziger Zeitung mobilisierte die Antifa am Montag mehr als 150 Demonstranten gegen die AfD. Unter dem Motto „Sachsen muss sterben, damit wir leben können“ zogen sie durch Leipzig. Die antifaschistischen Demonstranten forderten den Austritt der Stadt Leipzig aus Sachsen. Die AfD war in Sachsen die stärkste Kraft bei der Bundestagswahl am Sonntag. Die Partei holte zehn der 16 Direktmandate und sicherte sich 24,6 Prozent der Zweitstimmen.

