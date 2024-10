Wie ein syrischer Migrant mit fünf Flüchtlingskindern 13.000 Euro vom Staat kassiert

In Nordrhein-Westfalen sorgt ein unglaublicher Fall für Aufsehen: Ein 23-jähriger Syrer kassiert für die Aufnahme von fünf minderjährigen Asylbewerbern in seiner Wohnung über 13.000 Euro im Monat. Der Fall macht deutlich: Die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen in Gastfamilien ist längst zum Geschäftsmodell in Deutschland geworden. Denn auch die Jugendträger, die die Kinder vermitteln, verdienen gutes Geld. Weiterlesen auf Exxpress.at

