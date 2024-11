Wie das Kaninchen vor der Schlange

Carsten: Nachdem die Industrie der Lügen von der Bundeswahlleiterin der SPD und Scholz widersprochen hat, stellen wir eines fest: Es sind alles Ausreden. Um was könnte es dieser gescheiterten Regierung denn gehen? CumEX, Gehälter, Wahlen, etc.? Warum macht die CDU da mit? In Sachsen sieht man auch klar, dort will die CDU mit der SPD eine Minderheitsregierung starten, aber warum? Sie haben alle Angst, das ist der Grund!

