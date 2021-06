Wie Bill Gates mit modernem Leibeigentum den Planeten kapert

Laut Kennedy Jr. hätten der sich Mensch freundlich gebende Gates und andere Milliardäre im Hintergrund riesige Mengen an Ackerland aufgekauft, so dass Gates jetzt der größte Besitzer von Farmland in Amerika sei. Damit entlarvt Kennedy Jr. Klimapolitik und „Great Reset“ als allergrößte, weltumspannende Bauernfängerei, mit der sich die Finanzoligarchen noch vollends alle Ressourcen kapern wollen.

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung