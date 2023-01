Widerstand in Upahl gegen Asyl-Containerdorf

In Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) haben 700 Menschen gegen den Bau einer Unterkunft für Migranten demonstriert. Einige Teilnehmer versuchten in das Gebäude einzudringen, es kam zu Tumulten. Einige Teilnehmer hätten versucht, sich Zutritt zum Landkreisgebäude zu verschaffen, seien aber durch die Polizei daran gehindert und zurückgedrängt worden. Etwa 120 Beamte mussten die Kreistagsteilnehmer abschirmen und verhinderten dies bei aufgeheizter Stimmung.

Der Kreistag hatte auf seiner Sondersitzung am Abend dann dem Bau der Unterkunft in Upahl zugestimmt. Dort sollen bis zu 400 Menschen in einem Containerbau auf einem Grundstück des Landkreises in einem Gewerbegebiet untergebracht werden. Der Bau soll im März beginnen.

