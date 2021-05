Widerliche Hetze: Manfred Weber (CSU) gibt AfD Mitverantwortung für antisemitische Proteste

Die Verantwortlichen der Migrationspolitik haben die Tore für den massenhaften Zuzug von Muslimen geöffnet und auch für die Islamisten und Judenhasser, und damit den Antisemitismus in Deutschland zusätzlich gefördert. Um vom eigenen Versagen und von der Schuld für die Zustände abzulenken, gibt Manfred Weber (CSU) ausgerechnet der AfD, die einzige Partei, die seit Jahren vor diesen Verhältnissen und der Einwanderung radikaler Moslems immer wieder warnte, eine Mitverantwortung für die antisemitischen Proteste im Zuge des eskalierenden Nahostkonflikts.

Für Manfred Weber steht fest, die AfD ist mitverantwortlich für die Horden von muslimischen Judenhasser, die ihre judenfeindlichen Sprechchöre in deutschen Städten grölend verbreiten. Kann man schon von Rufmord wider besseres Wissen sprechen, wenn ein CSU-Politiker derart die Wahrheit mit Füßen tritt bzw. verdreht?

Manfred Weber (CSU) gab Parteien wie der AfD eine Mitverantwortung für die antisemitischen Proteste im Zuge des eskalierenden Nahostkonflikts. „Radikale wie die AfD in Deutschland oder Le Pen in Frankreich haben Grenzverschiebungen beim Antisemitismus befeuert“, sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion. „Sie muss man als Begründer solcher Exzesse auch benennen.“

Der Antisemitismus zeige sich auf den Straßen in Europa und im Netz in erschreckender Form, beklagte Weber. „Die Politik muss sich gegen Antisemitismus in jeder Ausprägung klar positionieren, der Rechtsstaat muss konsequent vorgehen.“

4.3 6 Bewertungen Artikel Bewertung