WHO nimmt Verhandlungen über „Pandemievertrag“ wieder auf

Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen hat ihre Verhandlungen über einen „Pandemievertrag“ wieder aufgenommen, ein Abkommen zur „Stärkung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“ und zur Entwicklung eines Eine-Welt-Gesundheitssystems.

Die Mitgliedstaaten kamen am Montag ein zweites Mal in Genf (Schweiz) zusammen, um über den Vertrag zu verhandeln, und werden die Sitzung am 22. Juli abschließen.

Artikel 4 des Entwurfs umreißt die übergreifenden „Grundsätze“ des Vertrags, darunter „universelle Gesundheitsversorgung“, „Gleichheit“, „Transparenz“, „Inklusivität“, „Gleichstellung der Geschlechter“ und „Vielfalt“.

Die WHO-Mitgliedstaaten haben das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium beauftragt, seinen Entwurf des Pandemievertrags bis August 2022 fertigzustellen.

Nach seiner Verabschiedung hätten der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und jeder seiner Nachfolger die uneingeschränkte Befugnis, die WHO-Vorschriften umzusetzen.

