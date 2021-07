In Zeiten sinkenden Vertrauens in die WHO beauftragte diese eine PR-Agentur, um ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Doch wie glaubwürdig ist diese Agentur selbst? Sie ist berüchtigt für ihre zwielichtige Krisen-PR – eine ihrer Lügen spielte in der Argumentation für den ersten Irakkrieg eine wichtige Rolle.

