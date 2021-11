WHO: Geimpfte übertragen Virus, Impfungen beenden keine Maßnahmen

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus stellte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch klar, dass die Wirkung der Impfung überschätzt werde und dass Geimpfte sich in falscher Sicherheit wiegen.

So oder so ruft der WHO-Chef die Menschen dazu auf, sich unabhängig vom Impfstatus weiter an die verhängten Schutzmaßnahmen zu halten. Er hielt fest: „Wir sind besorgt über das falsche Gefühl der Sicherheit, dass die Impfstoffe die Pandemie beendet hätten und Geimpfte keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssten.“

