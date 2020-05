WGs des WAHNSINNS: Ihr glaubt nicht, was diese Linken für WG-Mitbewohner suchen

WG Suche im Jahr 2020. Als heterosexueller, weißer Mann wirst Du wohl in diesen WGs keine Chance haben. „*Lesbians, Trans*, Queers are welcome!* –

Cis-Männer können sich das Anschreiben sparen!!!

So viel zu Toleranz, Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Ist es nicht genau das, wofür Feministen angeblich kämpfen? Dass alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft, gleich behandelt werden. Alle – bis auf weiße, heterosexuelle Männer, die zu ihrer Herkunft und ihrer Männlichkeit stehen, gerne auch abfällig Cis-Männer genannt.