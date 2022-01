Westliche Kriegspropaganda treibt Kiewer Regime in den Ruin

Vorgestern hat sich der sogenannte „Präsident der Ukraine“, der Komiker Selenski in einer Pressekonferenz über die USA und die westliche Propaganda beschwert. Er hat ihn vorgeworfen, Panikmache zu betreiben und damit der Ukraine selbst zu schaden, in erster Linie wirtschaftlich und finanziell. In der Ukraine herrscht nämlich kein Krieg und weder das dortige Regime, noch die ukrainische Bevölkerung glaubt an einen Krieg, der sich momentan lediglich in der westlichen Propaganda abspielt.

Politikstube: Im Videobetrag wird auch das ständige Schreien der Ukraine nach Waffen bzw. Ausrüstung vom Westen angesprochen, die man in Geld umwandeln kann, indem man sie verkauft.

Da bekommt die Empörung aus der Ukraine, insbesondere vom Ex-Boxer Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, eine ganze andere Bedeutung? Statt die erhofften 100.000 Helme für die Soldaten sagte Verteidigungsministerin Lambrecht nur 5.000 zu. Da ist die Enttäuschung natürlich groß.

