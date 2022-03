Werden die nicht versorgt? Andrang von ukrainischen Flüchtlingen bei den Tafeln

Die Tafeln zur Ausgabe von kostenlosen Lebensmitteln an Bedürftige verzeichnen einen großen Andrang von Geflüchteten aus der Ukraine. So stellten bei der Samstagsausgabe an der Münchner Großmarkthalle Ukrainerinnen und Ukrainer 800 von insgesamt 1250 Tafelgästen. »Wir haben eine zweite Nachmittagsschicht mit Freiwilligen eingerichtet und mussten eine Warteliste anlegen«, berichtet Steffen Horak, der Sprecher der Münchner Tafel. Diese kaufe derzeit pro Woche vier bis fünf Tonnen Lebensmittel zu, weil die gespendete Ware nicht ausreiche. Die Mehrkosten liegen in München bei 12.000 bis 15.000 Euro pro Woche.

Auch die Tafeln in Nürnberg oder Augsburg meldeten gestiegene Zahlen, ebenso die Berliner Tafel. »Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind bei den Tafeln schon jetzt deutlich spürbar«, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender des Dachverbandes Tafel Deutschland, dem die Münchner Tafel nicht angehört. Zu den Geflüchteten kämen Menschen, die sich die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten nicht mehr leisten können.

Quelle: Spiegel Online (Artikel im Archiv)

Politikstube: Merkwürdig, werden die ukrainischen Flüchtlinge nicht versorgt? Vor einigen Tagen listete n-tv.de (Artikel im Archiv) die wichtigsten Fakten auf, was die ukrainischen Flüchtlinge wissen müssen und was sie bekommen. Nachfolgend zwei kostenlose Dienstleistungen und die finanziellen Unterstützungen:

Neben der SIM-Karte und den Fahrten mit der Bahn (einschl. Ausland) – wer eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz erhalten hat, bekommt eine Unterkunft und Geld für Essen, Kleidung, etc. Außerdem ein kleines Taschengeld, für einen alleinstehenden Erwachsenen maximal 367 Euro im Monat, Minderjährige erhalten bis zu 326 Euro. Selbst wenn der Flüchtling noch nicht registriert ist und keine Aufenthaltserlaubnis besitzt, hat dieser Anspruch auf Unterkunft, Essen und medizinische Versorgung.

Haben die ukrainischen Flüchtlinge, die sich bei den Tafeln anstellen, keine Kenntnisse über die finanziellen Unterstützungen? Oder haben sie sich nicht registrieren lassen, und wenn ja, warum nicht?

