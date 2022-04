Wer übernimmt den Thron des Klaus Schwab?

Die grossen Manöver um die Nachfolge von Klaus Schwab an der Spitze des World Economic Forum haben begonnen. Am 30. März wurde der grosse Sultan von Köln 84 Jahre alt, und die Last der Jahre geht auch an ihm nicht spurlos vorbei.

Wer könnte auf Schwab folgen? Das ist natürlich eines der heiligsten Tabus des internationalen Genf. Diejenigen, die es bisher zu brechen versuchten, sind gestrauchelt. Alle angedachten Nachfolger, einschliesslich diejenigen, die der Grossmeister höchstpersönlich ins Spiel brachte, waren ziemlich schnell wieder Geschichte. Manche von ihnen, weil sie Schwab zu sehr in den Schatten stellten. Wir erinnern uns beispielsweise an den Chef eines multinationalen Unternehmens oder an einen ehemaligen Staatspräsidenten – ihre Namen verschwanden genauso schnell wieder aus dem Rampenlicht des WEF wie sie dort aufgetaucht sind.

Im September wird Peter Maurer, der derzeitige Präsident des IKRK (Internationales Komitee Rotes Kreuz), sein Amt an die Diplomatin Mirjana Spoljaric Egger übergeben. Der 65-jährige Maurer ist Mitglied des WEF-Rats und hat bei der Umwandlung des WEF von einer privaten NGO in eine öffentliche internationale Organisation als Bürge fungiert. Es wäre nur logisch, wenn Maurer die Position des Grosswesirs Schwab übernimmt, wobei zu beachten ist, dass dem scheidenden Herrscher ein Ehrenplatz reserviert werden muss.

Politikstube: Infrage kommt eventuell auch Oliver Schwab, der in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte.

