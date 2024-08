Wer ‚Schafott‘ sagt, sei Nazi: Meint SPD-Chef damit auch seinen Kanzler?

In den letzten Tagen empörten sich zunächst mehrere einschlägige linke Kleinstparteien und Agitatoren über die Rede von AfD-Co-Chef Tino Chrupalla in Gotha. Unter anderem problematisierte man, dass dieser die SPD auf das politische „Schafott“ wünschte. Am Sonntagabend dann sprang SPD-Chef Lars Klingbeil auf den Zug auf. Er nahm die Aussage als Beispiel, um zu belegen, dass es sich bei der AfD angeblich um eine Nazipartei handle. Hätte er nur einmal die eigene Parteigeschichte studiert, denn mit demselben Vokabular äußerte sich in der Vergangenheit u.a. der heutige SPD-Kanzler Olaf Scholz. Weiterlesen auf Der Status.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung