Wer kann sich in Zukunft noch ein eigenes Haus leisten?

In der neuen Ausgabe von „Wirtschaft AUF“ beschäftigen wir uns mit der Lage der Bauwirtschaft. Deutlich rückläufige Aufträge und Umsätze bringen das Baugewerbe immer mehr in Bedrängnis. Im Immobiliensektor setzen fallende Verkaufspreise bei steigenden Haltungs- und Betriebskosten Hausbesitzer wie Mieter unter Druck. Vor allem für junge Menschen wird die Lage am Wohnungsmarkt immer prekärer. Zinserhöhungen und Reallohnverlust sowie die weiterhin hohe Inflation verunmöglichen den Traum vom Eigenheim.

