Wer ist wir? „Das schulden wir diesen Menschen“ – Roth mahnt Aufnahme weiterer Afghanen an

Der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth (SPD), hat die Bundesregierung aufgefordert, die Versprechen der Vorgängerregierung zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan uneingeschränkt zu erfüllen. „Das schulden wir diesen Menschen dort“, sagte Roth im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks. „Deswegen werde ich auch ganz persönlich immer wieder auch nachhaken, kritisch nachfragen, dass diesen konkreten Zusagen auch Taten folgen.“

Für ihn zähle es „zu den dunkelsten Momenten in meiner achtjährigen Arbeit im Auswärtigen Amt“, dass es noch nicht gelungen sei, frühere Ortskräfte und andere gefährdete Menschen aus Afghanistan nach Deutschland in Sicherheit zu bringen: „Ich werde erst dann wieder halbwegs ruhig schlafen können in dieser Frage, wenn ich weiß, die sind hier.“

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Während Herr Roth dann wieder ruhig schlafen kann, wenn die restlichen rund 20.000 Afghanen in Deutschland sind, werden viele Deutsche um den Schlaf gebracht angesichts der Überfremdung, Wohnraumengpass, steigenden Kosten und Kriminalität.

Derzeit warten rund 20.000 Afghanen auf Ausreise nach Deutschland. Insgesamt 4590 Ortskräfte der Bundeswehr und deutscher Ministerien sowie 19.966 Angehörige, davon sind 1319 Ortskräfte mit 5711 Angehörigen bereits nach Deutschland gekommen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschlandam 8.12.2021.

