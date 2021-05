Wer hätte das gedacht: Informierte sind eher gegen das Impfen!

„Wer sich stärker informiert, entscheidet sich eher gegen das Impfen“, sagt Gert Scobel. „Man weiß nicht genau, warum das so ist.“

Nun ratet mal, warum die das so schnell durchziehen wollen.

Noch nie hat eine Impfung so viel Impfschäden produziert wie diese Corona-,,Impfung“ – vor allem bei Menschen, welche die zweite Impfdosis erhalten haben. Das ist keine Impfung sondern eine prophylaktische Gen-Therapie.

Und seit der Notzulassung reden wir sogar über Millionen gesunder Menschen, die wegen den kaum vorhandenen Tierversuchen quasi unfreiwillig als Versuchskaninchen herhalten müssen.

Den Begriff Notzulassung für Impfungen gibt es nicht. Regulatorisch gesehen sind es Zulassungen, die nur vorübergehend, also befristet auf 12 Monate, erteilt wurden. Und zwar auf einer Datenbasis, die uns vor März 2020 eher ins Gefängnis gebracht hätte als die Möglichkeit zu eröffnen, diesen Impfstoff vermarkten zu dürfen.

Warum nennt man es dann eine Impfung?

Weil das Thema Impfen bei den meisten Menschen positiv belegt ist. Beim Thema Gen-Therapie würden viele Menschen aufwachen und an genveränderten Mais und genmanipulierte Pflanzen denken. Der Widerstand dagegen wäre also reflexartig grösser, und zwar nicht nur bei den Laien, auch bei den Wissenschaftlern und Ärzten. Und die Zulassung eines Gen-Therapeutikums ist noch komplexer und dauert noch viel länger, als die einer Impfung. Wir reden also von Substanzen, für deren Nebenwirkungen niemand gerade stehen will. Die Krankenkassen weigern sich übrigens, die Kosten von mRNA-Impfschäden zu bezahlen.

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung