Wer die Nationalhymne singt, ist jetzt offenbar auch Nazi

Es sind unvorstellbare Szenen, die sich auf der „Demokratie verteidigen“-Demo in der Mecklenburg-Vorpommerschen Stadt Stralsund am Freitag auf der Bühne abgespielt haben. Gäbe es keine authentische Video-Aufnahme, würde man sie wohl für „Fake News“ halten – zumindest, bis man sich bewusst macht, dass der Hass auf das eigene Land und auf die Demokratie, wie sie früher hierzulande herrschte, bis weit in rot-grüne Kreise hinein groß ist.

Ein Lehrer rief auf der Bühne stehend ins Publikum, dass er sich über die Veranstaltung freue, ihm unter all den Flaggen auf der Kundgebung aber die „schwarz-rot-goldene“ Flagge fehle.

Weiter sagte der Mann: „Wir hätten vielleicht auch ein anderes Lied singen können. Das Lied geht ungefähr so: Einigkeit und Recht und Freiheit. Ihr kennt das: Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

