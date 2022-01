Wenn Klima-Aktivisten auf die Arbeiterklasse treffen!

Die Protestform „Verkehrsblockaden“ wird seit geraumer Zeit in London durch Extinction Rebellion Aktivisten angewendet, englische Medien sprechen von einem Klimamob. Klimaaktivisten des deutschen Extinction Rebellion Ableger haben nun im Berliner Berufsverkehr mit Verkehrsblockaden begonnen. Betroffen war am 24.1. und 25.1.2022 die Auffahrt zur Autobahn A103 am Rathaus Steglitz, zudem blockierten sie eine Bundesstraße in Prenzlauer Berg.

In London stoßen die Blockaden bei den Autofahrern auf wenig Verständnis, ebenso in Berlin, da trafen die Klima-Aktivisten direkt auf die Arbeiterklasse, die ihnen mal so richtig die Meinung in der bekannten Berliner Kotterschnauze geigte.

