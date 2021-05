In einer südchinesischen Stadt parken E-Busse an einer Universität. Plötzlich steigt aus einem der Fahrzeuge dicker Qualm auf. Kurz darauf brennt das Fahrzeug – nach und nach stehen mehr Busse in Flammen! Die Feuerwehr hat alle Mühe, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Nur ein Bus in der Fünfer-Reihe bleibt unversehrt.

