Wenn die Rechten Recht haben

Die Stimmung in Deutschland ist trübe. Nicht enden wollende Grundrechtseinschränkungen, Ideologen und Dogmatiker auf jedem zweiten Posten, die Inflation frisst Löhne und Ersparnisse auf und Energie droht schon bald unbezahlbar zu werden. Doch die Regierung gibt sich trotzig. Jegliche Kritik an ihr trage lediglich eine rechte Gesinnung in sich. Der Beweis?

Auf regierungskritischen Demonstrationen laufen auch Rechte mit! Als Antwort auf die Kritik reicht das nicht. Zumal es da noch ein weiteres Problem gibt: Während die Koalitionäre die Bevölkerung zunehmend beschimpfen, haben die “Rechten“ zunehmend vor allem eines – Recht! Ein Kommentar von Jens Zimmer/ InfraRot -Sicht ins Dunkel



