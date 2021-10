Wenn dem Moralapostel die Moral auf die Füße fällt: Karlchens faule Ausrede

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (58) wurde von einer BILD-Leserin beim Telefonieren am Lenkrad erwischt. Samstagnachmittag, Autobahn A4 bei Köln: ein roter Smart auf der Mittelspur, am Steuer – den kennste doch! – Lauterbach, Corona-Ikone der SPD. An seinem Ohr: ein Handy. Ausgerechnet Lauterbach, der die Nation über Monate auf das Einhalten von Anti-Virus-Regeln trimmte, telefoniert beim Fahren!

