Wenn das wahr ist, ist das ein Skandal

Der Mann ist Dienstagnacht (gegen 2 Uhr) in seinem Kleinunternehmen gestolpert und hat sich einen Oberschenkelhalsbruch zugefügt, erst morgens gegen 8 Uhr wurde er von Mitarbeitern gefunden und durchkühlt in ein Städtischens Klinikum in Karlsruhe gebracht worden. Zum Oberschenkelhalsbruch bekam er eine Lugenentzündung.

Der Mann ist nicht geimpft und dementsprechend wurde er wohl behandelt. Er soll kein Essen, bis auf einen Joghurt, keine Getränke, keine Medikamente wie Schmerzmittel oder Fusionen bekommen haben, statt Krankenbett eine Matratze, obendrein das Handy und das Ladegerät weggenommen. Am Freitag schlich ein Familienangehöriger ins Krankenhaus und machte die kurze Videoaufnahme. Am Freitagnachmittag/abend ist der Mann verstorben.

Die Familie sei bereit an die Öffentlichkeit zu gehen, hat auch einige Beweise (Aufzeichnung von Telefonaten).

Wenn das wahr sein sollte, was sich im Klinikum abgespielt und keine ärztliche/medizinische Versorgung stattgefunden hat, ist das ein Skandal.

