Wenig Schilder, wenig Parolen! Duisburg: WDR-Reporter sucht nach Gesinnung der Spaziergänger

Der gestrige Bericht aus der aktuellen Stunde über den Spaziergang in Duisburg geht schon in die richtige Richtung, aber der Reporter sucht geradezu verzweifelt nach Plakaten und Schildern, an denen er eine Gesinnung fest machen kann. Dafür hat er einen Jungen gesichtet, etwa 10 Jahre alt, der hielt ein Schild in der Hand „Hände weg von unseren Kindern“, das wirkt auf Aussenstehende schon befremdlich. Bei den kleinen „Klima-Hüpfern“ wäre diese Aussage wohl nicht über die Lippen gekommen.

