Wen meint der bloß? Wieler: Impfmuffel gehören „bildungsfernen Schichten“ an

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, sagte der Chef des Robert-Koch-Instituts“, Lothar Wieler. Wenn die Impfquote nicht drastisch gesteigert werde, „kann die aktuelle vierte Welle einen fulminanten Verlauf nehmen“.

Nach Wielers Angaben gibt es keine genauen Erkenntnisse darüber, welche Menschen sich nicht impfen lassen wollten. Sie gehörten offensichtlich teilweise „bildungsfernen Schichten“ an oder zählten zum Umfeld der „Corona-Leugner“. Die Informationskampagnen müssten in Sprache und Form so gestaltet werden, dass sie alle Menschen erreichen.

Quelle: Epoch Times

