Wen jucken die eigenen Bürger? Baerbock schenkt Ukraine zusätzliche 200 Millionen Euro „Winterhilfe“

In dieser Woche besuchte Baerbock zum achten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges die Ukraine. Dabei sicherte sie dem Land – auch im Hinblick auf die US-Wahl – die dauerhafte Unterstützung Deutschlands zu und stockte zudem die humanitäre Soforthilfe um weitere 200 Millionen Euro auf – damit liegt diese im laufenden Jahr bei insgesamt 390 Millionen Euro.

Deutschland steht gemeinsam mit vielen Partnern weltweit felsenfest an der Seite der Ukraine“, sagte Baerbock am Montag zum Auftakt ihres Besuchs. „Wir werden die Ukrainerinnen und Ukrainer so lange unterstützen, wie sie uns brauchen, damit sie ihren Weg zu einem gerechten Frieden gehen können„, so Baerbock. Weiterlesen auf Report24.news

