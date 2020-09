Wen fragen die? Zufriedenheit mit der Regierung auf neuem Rekordwert

Trotz der Gängelungen durch die Corona-Maßnahmen, den Einschränkungen in der Meinungsfreiheit und den politischen Fehlentscheidungen erhält die Bundesregierung weiter Zustimmung für ihre Arbeit, schlimmer noch, sie erreicht einen Höchststand der Zufriedenheit bei genau 1.027 Schlafschafen.

Die 1.027 Befragten sind offenbar so happy mit der derzeitigen Bundesregierung, unbeeindruckt von den gewaltigen Demonstrationen (1.8. und 29.8.2020 in Berlin) wissen sie, was gut für sie ist und gehen den alternativlosen Weg unbeirrt und unbelehrbar weiter. Warten wir ab, welche verheerenden Ergebnisse durch die Pandemiemaßnahmen noch eintreten werden und inwieweit der Gürtel wegen den wirtschaftlichen Folgen noch enger geschnallt wird, und damit die Zustimmung für die Bundesregierung z.B. bei Steuererhöhungen und weiterer Zuwanderung noch anhält.

[…] Aktuell sind so viele Bürger wie noch nie zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung: 66 Prozent sind mit der Arbeit von Schwarz-Rot sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden (+2). Der bisherige Höchstwert in dieser Frage lag im Mai und August dieses Jahres bei 64 Prozent. Jeder dritte Deutsche (33 Prozent) ist aktuell mit der Arbeit der Bundesregierung weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden (-1). Im März sah das noch ganz anders aus – bevor die Corona-Pandemie das Regierungshandeln stark geprägt hat. Damals waren nur 35 Prozent mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, 65 Prozent waren unzufrieden.

Diese aktuelle Regierungszufriedenheit zahlte in den vergangenen Monaten aber bislang vor allem auf die CDU/CSU ein. Ihre starke Stellung in den Parteipräferenzen der letzten Monate fußte nicht zuletzt auf einem hohen Sachvertrauen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Bei der Union sehen die Deutschen die größte Kompetenz zur Corona-Krisenbewältigung. Das zeigt auch der aktuelle DeutschlandTrend. Bei der Frage, wer Deutschland gut durch die derzeitige Corona-Pandemie führen kann, setzen mit Abstand die meisten Bürger auf die Union (60 Prozent). […] Mehr auf tagesschau.de