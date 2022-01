Wem nützt dieses Fundstück? Leipzig: „Querdenker“-Aufkleber mit Rasierklinge auf Spielplatz

Mutmaßliche Impfgegner haben auf einem Spielplatz in Leipzig mindestens einen Aufkleber angebracht, unter dem eine Rasierklinge verborgen war. Unbekannte haben auf einer öffentlichen Kinderrutsche in Leipzig eine unter einem impfkritischen Aufkleber versteckte Rasierklinge angebracht. Ein 38-Jähriger entdeckte den gefährlichen Aufkleber am Sonntag auf einem Spielplatz im Stadtteil Wahren, wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte.

Als er den mit einem Davidstern versehenen Sticker entfernte: #Querdenker-Aufkleber mit Versteckter Rasierklinge damit man sich beim Abreißen verletzt – gefunden an einer Rutsche auf dem #Spielplatz Auensee in #Leipzig. Das muss die viel geäußerte Sorge der Querdenker um die #Kinder sein.

Laut Polizei blieb der Mann unverletzt, als er den Sticker entfernte. Beamte sicherten Spuren. Bei einer Absuche des Spielplatzes sowie Spielplätzen in der Umgebung wurden keine weiteren derartigen Aufkleber gefunden.

Quelle: t-online.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Welchen Sinn ergibt es, dass ein „Querdenker“ einen „Querdenker“-Aufkleber mit Rasierklinge an einer Rutsche auf einem Spielplatz klebt? Das wäre so, als würde ein Einbrecher oder Bankräuber seine Visitenkarte hinterlassen. Könnte es vielleicht sein, dass dieser „Querdenker“-Aufkleber gar nicht von einem mutmaßlichen Impfgegner stammt, sondern von der Gegenseite oder von wem auch immer, um die Bewegung zu diskreditieren? Wer sollte sich solche widerwärtige Aktion ausdenken und wem nützt diese?

Man denkt unwillkürlich an den „Agent Provocateur“, der bei Demos eingeschleust wird.

