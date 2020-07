Die Firma Prodraft hat eine Weltkarte veröffentlicht, die Online Pädophilie und deren Standorte in Echtzeit aufweist. Es werden auf der Karte alle Standorte angezeigt, in dem Kinderpornografie gesehen und heruntergeladen wird, und zwar in Echtzeit.

Mit Pedomap können Sie die IP-Adresse, die Marke/das Modell des verwendeten Geräts, den Browser, das Betriebssystem und den Ort in Form von Stadt/Land des Pädophils ansehen.

Laut der Statistik der Seite befindet sich Deutschland auf dem 2. Platz mit den am meisten vorhandenen Pädophilen der Welt. Innerhalb Deutschland ist Berlin auf dem 1. Platz.

Machen sie sich selbst und ihr Umfeld auf die Webseite aufmerksam und schützen sie alle Kinder der Welt von Pädophilen.

www.pedomap.live

Top 18 nach Ländern: