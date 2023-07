„Weltbrände haben gebrennt“: Baerbock kündigt in Wien Klima-Fonds an

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Sicherheit, findet die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und sagte in Wien zu, zwei Millionen Euro ausgeben zu wollen. Bei ihren Ausführungen zu den Waldbränden in Kanada stolperte sie einmal mehr über die deutsche Sprache.

Wir hätten erlebt, dass Walbrände in Kanada und Spanien die Abendsonne rot färben, mahnt Baerbock in Wien. Auch haben wir erlebt, so die deutsche Außenministerin, dass in Spanien die “Wälder gebrennt” (sic) haben und die Menschen fliehen mussten.

