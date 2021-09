Welche Familien? Laschet: „Wir wollen uns insbesondere Familien widmen“

Am Montag präsentierte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in Berlin sein sogenanntes Sofortprogramm. Das Programm enthält die Maßnahmen, die eine von ihm geführte Regierung im Falle eines Wahlsiegs in den ersten 100 Tagen ergreifen wird. Das Sechs-Punkte-Programm besteht aus Paketen für die Bereiche Familie, Sicherheit, Beschleunigung, Klimaschutz, Entlastung und Mittelstand.

Politikstube: Laschet möchte den Messia spielen und sich insbesondere um Familien kümmern, der Karnevalsprinz hat nur nicht gesagt, welche er meint. Wer war 16 Jahre an der Regierung und schwingte das Zepter im Kanzleramt? Unter Laschet wird es ein weiter so geben, aber auch bei den zwei anderern Politclowns.

Laschet forderte die Bundesländer erst vor wenigen Tagen auf, mehr gefährdete Afghanen aufzunehmen.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung