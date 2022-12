Weiße Minderheit in Städten – Ex-Briten-Minister verharmlost: “Na und?”

Nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern in ganz Westeuropa kehren sich die demographischen Mehrheitsverhältnisse zusehends um – zu Ungunsten der einheimischen Bevölkerung. In Großbritannien ist die Entwicklung mittlerweile so weit, dass weiße Europäer in großen Städten bereits in der Minderheit sind. Was für den Brexit-Vordenker Nigel Farage ein skandalöser Trend ist, lässt den pakistanischstämmigen, konservativen Ex-Innenminister Sajid Javid kalt.

In einem Video legte Farage das ganze Ausmaß der demographischen Umwälzung offen: “Die Zahlen der nationalen Statistikbehörde sind jetzt draußen. In London, Birmingham und Manchester sind Weiße jetzt in der Minderheit. Ein riesiger, riesiger Bevölkerungsaustausch findet in unserem Land statt.” Noch signifikanter sei der Umstand, dass nur mehr 46 Prozent der Bürger Christen seien: “Es gibt eine massive Veränderung der Identität in diesem Land durch die Einwanderung.”

Politikstube: In Deutschland sinkt ja auch der Anteil der Deutschen im eigenen Land, die Städte haben sich insbesondere in den letzten Jahren massiv verändert und ähneln allmählich denen im Nahen Osten und/oder Afrikas.

