Weidels Konter: Impfpflicht & Impfpass: 2020 Verschwörungstheoretiker“, 2021 „Nazi“!

Wer im vergangenen Jahr nur die Wörter „Impfpass“ oder „Impfpflicht“ in den Mund nahm, der wurde sowohl von den „Leitmedien“ als auch von regierenden Politikern sofort in die rechte Ecke gestellt und zum Verschwörungstheoretiker erklärt. Beides werde es nicht geben, war die Aussage. Heute ist es komplett umgekehrt: Wer GEGEN Impfpass und Impfpflicht argumentiert, der wird, Sie werden es erahnen, in die rechte Ecke gestellt und zum Verschwörungstheoretiker erklärt.

Nebenbei wird hoher gesellschaftlicher Druck aufgebaut: Twitter-Nutzer feiern sich dafür, den Kontakt zu Familie & Freunden abgebrochen zu haben, weil diese nicht geimpft sind. Alternativ werden Arbeitskollegen bei Arbeitgebern angeschwärzt – aus dem gleichen Grund. Ob Klima-, Migrations- oder nun die Coronapolitik: Führende Politiker in Land und Bund scheinen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, die Gesellschaft vollumfänglich zu spalten. Und sie haben damit auch noch Erfolg.

Machen Sie diesem Bemühen am 26. September mit Ihrer Stimme für die AfD ein Ende. Lassen Sie uns dieses Land wieder gemeinsam zum Erfolg führen, wirken wir gemeinsam dieser Spaltung entgegen.

