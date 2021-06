Weidel: Pleitewelle nur Vorgeschmack auf die Folgen der katastrophalen Lockdown-Politik

Die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland betrug im ersten Quartal des laufenden Jahres 31.821. Das ist ein Anstieg um 56,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel, erklärt dazu:

„Der drastische Anstieg der Privatinsolvenzen seit Jahresbeginn ist nur der Vorgeschmack auf das, was uns in naher Zukunft noch erwartet. Die dramatischen Folgen der katastrophalen Lockdown-Politik der Regierung nehmen allmählich Gestalt an. Die Reserven von immer mehr Bürgern sind aufgebraucht. Mit den Unternehmen gehen auch die Menschen zusehends wirtschaftlich zu Grunde. Eine Entwicklung, die durch die gigantische Rekordverschuldung aufgeschoben aber nicht verhindert werden kann.

Die Regierung wird versuchen, den Status quo mit dem Geld künftiger Generationen noch bis zum Wahltermin aufrecht zu erhalten.

Der Schaden ist im Wesentlichen bereits angerichtet, er könnte aber zumindest noch begrenzt werden, indem endlich alle Lockdown-Maßnahmen umgehend beendet werden. Dazu scheint die Regierung aber nach wie vor nicht bereit zu sein.“

