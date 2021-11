„Wegsperren“ – Erneut Hass-Nachrichten und Mord-Drohungen gegen Lauterbach

Seit dem Corona-Startschuss steht der Gesundheitsökonom Karl Lauterbach selbstherrlich im Rampenlicht, verkündet Panik in Dauerpräsenz, schürt irrationale und extreme Angst, und setzt immer noch einen drauf, wenn es um schärfere Beschränkungen und konsequente Impfungen geht. Lauterbach forderte u.a. Wohnungskontrollen, und sagte, das Impfziel sei nur mit Kindern erreichbar, auch empfahl er Staubsaugerbeutel als Mundschutz.

Vor wenigen Tagen betonte Karl Lauterbach erneut die Bedeutung von Impfungen: „Im Frühjahr werde sich aber erst noch zeigen müssen, ob ab 21. März wirklich alle Corona-Maßnahmen fallen könnten. Klar ist aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind, denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betrifft vor allem Impfverweigerer.“ (Politikstube: Dass dem so nicht ist, zeigt eine neue britische Studie.)

Panik-Karl erhält wegen seiner Verlautbarungen nicht immer Zustimmung, zwischen durch bekam er auch Liebesbriefe, aber die negativen Botschaften scheinen sich zu mehren, wobei etliche Gegner die rote Linie überschreiten und Hass-Kommentare, darunter auch Morddrohungen senden.

Tag24.de:

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der 58-Jährige eines der Gesichter der Krise. Dass nicht alle seine Meinung teilen, ist auch Lauterbach bewusst. Dass einige User jedoch Hass-Nachrichten und sogar Mord-Drohungen unter seine Posts setzen, geht dem erfahrenen Politiker zu weit.

Am Sonntag zog er die Reißleine: „Seit Tagen wird im Netz erneut dazu aufgerufen, mich zu erschlagen. Es ist absolut inakzeptabel, dass so etwas nicht sofort gelöscht werden muss. Mit Hilfe von ‚Die Insider‘ werde ich das jetzt wieder zur Anzeige bringen. Wir dürfen uns an Mordaufrufe in der Politik nicht gewöhnen“, schrieb der SPD-Mann.

Mehr auf Tag24.de (Artikel im Archiv)

